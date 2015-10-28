Полицейский в США избил школьницу за отказ выйти из класса
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В одной из школ американского штата Южная Каролина полицейский, в чьи обязанности входит следить за порядком в учебном заведении, применил физическую силу в отношении темнокожей школьницы, передает Kazpravda.kz.
По данным СМИ, школьница разговаривала по телефону прямо на уроке. Преподавательница математики попросила ее выйти из класса, но девушка отказалась. Тогда учительница обратилась к помощи полицейского, который не стал долго упрашивать и на глазах у учеников повалил девушку на пол, выволок ее из класса, скрутил руки, придавив коленом, и надел наручники.
Инцидент так и остался бы внутри школы, если бы не видео, которое сняли на телефоны одноклассники строптивой девушки и выложили в Сеть. Запись вызвала общественный резонанс. Делом заинтересовалось не только министерство юстиции США, но и Федеральное бюро расследований. Минюст начал расследование, объяснив, что ситуация может вызвать новую волну возмущения афроамериканского населения Штатов. Возглавит разбирательство ФБР.
"Плохим копом" оказался заместитель помощника шерифа округа Ричланд (штат Южная Каролина) Бен Филдс.
"В данном случае лучше, чтобы уголовное расследование велось под эгидой ФБР", – цитирует телеканал "Звезда" шефа полиции Леона Лотта. Он вынужден был отстранить своего зама от исполнения служебных обязанностей до установления обстоятельств и причин происшедшего.