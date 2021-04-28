Происшествия
Полицейский выстрелил в коллегу в Алматинской области
В Алматинской области полицейский ранил своего коллегу в результате конфликта, сообщает Kazpravda.kz.

"В Райымбекском районе на почве личных неприязненных отношений имел место конфликт между двумя сотрудниками районной полиции. В результате один из них - участковый инспектор с огнестрельным ранением бедра из табельного оружия госпитализирован в больницу села Нарынкол. Для разбирательства выехал на место происшествия. В результате выяснены все обстоятельства произошедшего", - проинформировал начальник ДП Алматинской области Серик Кудебаев в Facebook.

По данному факту УСБ начато досудебное расследование по ст.ст. 24 ч. 3, ст.99 ч. 1 УК РК (покушение на убийство).

"Кроме того, за упущения в оперативно-служебной деятельности и ослабление контроля за личным составом мной освобожден от занимаемой должности первый заместитель районного отдела полиции, курирующий именно деятельность наружных служб. Уволены по отрицательным мотивам сотрудники, находившиеся в период конфликта коллег, а также к строгой дисциплинарной ответственности привлечен ряд должностных лиц", - отметил он.

В настоящее время состояние пострадавшего удовлетворительное.

"Руководство Департамента полиции Алматинской области примет исчерпывающие меры по соблюдению законности и дисциплины в собственных рядах. Каждому нарушению будет дана принципиальная оценка вплоть до увольнения из органов внутренних дел. Выяснения личных отношений на службе недопустимы", - добавил Серик Кудебаев.

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