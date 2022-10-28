Полицейский "зарабатывал" на "помощи с правами" в Костанайской области

Сотрудника полиции осудили за мошенничество в Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.

В Костанайском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении М. за неоднократное мошенничество с использованием служебного положения (пункты 2, 3, 4 части 3 уголовной статьи «Мошенничество»).

Установлено, что с октября 2021 года по 31 мая 2022 года тогда еще сотрудник полиции М. взял с 4 потерпевших деньги на общую сумму 441 тысячи тенге, пообещав содействие в сдаче практического и теоретического экзаменов на получение водительского удостоверения.

В ходе судебного разбирательства подсудимый заключил с прокурором процессуальное соглашение о признании вины. М. добровольно возместил имущественный ущерб.

Суд признал М. виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в 4 410 000 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.