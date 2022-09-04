Полицейский застрелил своего товарища на охоте

Полицейский застрелил своего товарища на охоте в Актюбинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Управление собственной безопасности Департамента полиции Актюбинской области расследует уголовное дело по части 1 статьи «Причинение смерти по неосторожности» в отношении сотрудника Хромтауского отдела полиции.

3 сентября в дежурную часть полиции Хромтауского района поступило сообщение о том, что мужчина случайно застрелил на охоте своего знакомого.

Установлено, что сотрудник полиции в выходной день поехал со своим знакомым на охоту. Во время нее он случайно застрелил товарища из своего зарегистрированного ружья, последний скончался на месте.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 128 УПК РК и водворен в изолятор временного содержания.