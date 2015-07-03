Полицейский застрелился во время дежурства на шлюзе ГЭС в ВКО

Происшествия
1166
Пользователь в Интернете отметил на фотографии место, где, предположительно, произошел инцидент
Трагедия произошла на шлюзе ГЭС в Усть-Каменогорске: из табельного оружия застрелился полицейский, находившийся там на дежурстве, передает Kazpravda.kz  со ссылкой на YK-news.kz.

Издание отмечает, что это одна из версий произошедшего.

Информация появилась в Сети 2 июля. На одном из сайтов горожанин разместил следующее сообщение (орфография и пунктуация сохранены): "28 июня в 3.47 на Усть-Каменогоском шлюзе застрелился парень в возросте 24 лет, на посту было двое полицейских, один уходя в туалет оставил ремень с кобурой в которой был табельный пистолет Макаров с полной обоймой,вернувшись с туалета полицейский увидел труп напарника(...)".

Обслуживанием шлюза занимается областное предприятие водных путей. Его представители пояснили, что охрана на объекте осуществляется государственным учреждением "Управление специализированной службы охраны по ВКО". Представители последнего подтвердили распространенное в соцсети сообщение.

"28 июня на одном из охраняемых нами объектов действительно погиб один из наших сотрудников, в настоящее время проводится служебное расследование, назначен ряд экспертиз. Точная причина гибели уточняется. Подробности будут известны после окончания следствия", – сказал исполняющий обязанности начальника УССО ВКО полковник полиции Ерболат Абжанов.

Популярное

Все
Павел Дуров поделился своими впечатлениями от поездки в Казахстан
Пропавшую во время селя семью ищут в Кыргызстане
Женские вагоны запустили еще на трех маршрутах
Парня с девушкой спасли в горах Баянаула
Новый комитет создали в РК
Авария с пятью погибшими произошла на трассе в Карагандинской области
Полузащитник сборной Испании Родри признан лучшим игроком Евро-2024
Скрывающегося в Грузии мужчину экстрадировали в Казахстан
Масложировая продукция завоевывает внешние рынки
Геннадий Головкин на посту президента НОК работает на общественных началах
Акции «Казатомпрома» приобретут для Нацфонда
В Турции при пожаре на судне пострадали 17 туристов
Глава комитета медфармконтроля препятствовал проведению госаудита – ВАП
Четырехполосное движение открыли на первых участках дороги Караганда - Балхаш
На беременную жену напал муж с ножом в Актау
В Национальной гвардии РК подведены итоги полугодия
В Минфине объяснили покупку акций «Казатомпрома» за счет Нацфонда
Дело чиновников из отдела образования Талдыкоргана передано в суд
Аргентина обыграла Колумбию и завоевала Кубок Америки - 2024
Казахстан ратифицировал соглашение с ООН по Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции
В Таразе продолжают обновлять общественный транспорт
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Казахстан занимает шестое место по количеству туристов, приезжающих в Грузию
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
13 июля стартует прием заявлений для участия в конкурсе образовательных грантов
Неделя добра продолжается в регионах
Эпос Султана Раева
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
Кто из казахстанских легкоатлетов поедет в Париж
Поступившие от компаний деньги не по назначению потратили в Актобе
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Токаев подписал закон по борьбе с лудоманией
Жалобы астанчан на работу «скорой» обсудили в акимате
Привокзальную часть города благоустроят в Астане
Минюст запустил пилотный проект по борьбе с мошенничеством
Более 200 мероприятий провели в стране в честь национального дня домбры
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Строительные рынки переезжают за город
Судебное реформирование: реалии и перспективы
За плечами талантливого хирурга Орала Оспанова десятки тысяч успешных операций
Девушка задушила ребенка и выпрыгнула из колеса обозрения в Алматы
Большую зачистку «мертвых душ» провели  в Костанайской области
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Двадцать членов ОПГ доставили в полицию
Казахстан примет участие в саммите животноводства во Франции в качестве почетного гостя
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Аlma mater казахстанской спецслужбы отмечает 50-летие
Три человека погибли в воинской части в Арысе
XVII заседание Молодежного совета ШОС прошло в Астане

Читайте также

На беременную жену напал муж с ножом в Актау
В Турции при пожаре на судне пострадали 17 туристов
Пропавшую во время селя семью ищут в Кыргызстане
Ребенок попал под машину на парковке торгового дома в Жезка…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]