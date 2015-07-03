Полицейский застрелился во время дежурства на шлюзе ГЭС в ВКО

Пользователь в Интернете отметил на фотографии место, где, предположительно, произошел инцидент
Трагедия произошла на шлюзе ГЭС в Усть-Каменогорске: из табельного оружия застрелился полицейский, находившийся там на дежурстве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на YK-news.kz
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Издание отмечает, что это одна из версий произошедшего.
Информация появилась в Сети 2 июля. На одном из сайтов горожанин разместил следующее сообщение (орфография и пунктуация сохранены): "28 июня в 3.47 на Усть-Каменогоском шлюзе застрелился парень в возросте 24 лет, на посту было двое полицейских, один уходя в туалет оставил ремень с кобурой в которой был табельный пистолет Макаров с полной обоймой,вернувшись с туалета полицейский увидел труп напарника(...)".
Обслуживанием шлюза занимается областное предприятие водных путей. Его представители пояснили, что охрана на объекте осуществляется государственным учреждением "Управление специализированной службы охраны по ВКО". Представители последнего подтвердили распространенное в соцсети сообщение.
"28 июня на одном из охраняемых нами объектов действительно погиб один из наших сотрудников, в настоящее время проводится служебное расследование, назначен ряд экспертиз. Точная причина гибели уточняется. Подробности будут известны после окончания следствия", – сказал исполняющий обязанности начальника УССО ВКО полковник полиции Ерболат Абжанов.