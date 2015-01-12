Полицейский ЗКО признался в убийстве

Полицейский, подозреваемый в избиении человека в поселке Январцево Зеленовского района, дал признательные показания. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель начальника ДВД ЗКО Берик Утеулин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал "Уральская неделя".
По словам Утеулина, первоначально подозреваемый пытался скрыть свою причастность к преступлению.
"Ночью 8 января капитан Габбасов сообщил, что к нему в дом постучали. По его словам, он открыл дверь и увидел сильно избитого мужчину, который не мог разговаривать. После этого Габбасов завел мужчину в дом, а сам побежал за помощью к врачу. Когда он вернулся с медиком, мужчина уже не дышал", – рассказал Берик Утеулин.
Однако после осмотра места происшествия следственно-оперативная группа установила возможную причастность капитана Габбасова к данному преступлению. После чего он был задержан и водворен в изолятор временного содержания. Как сообщил начальник ДВД ЗКО, спустя двое суток, под тяжестью неопровержимых улик, капитан Габбасов дал признательные показания.
Согласно признанию подозреваемого, ссора между Габбасовым и 27-летним Александром Бегуном переросла в драку, в ходе которой капитан полиции нанес погибшему травмы, несовместимые с жизнью. Драка происходила во дворе полицейского, после чего он перетащил погибшего в дом и вызвал стражей порядка, надеясь отвести от себя подозрения.
"В данный момент следствие не завершено. Сейчас управлением собственной безопасности проводится расследование, после которого будет дана оценка руководству этого отдела полиции и руководству этого РОВД", – заключил Берик Утеулин.