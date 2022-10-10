Полицейского избили в Алматы: задержаны пятеро подозреваемых

В городе Алматы ведется расследование по факту избиения сотрудника полиции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

В социальной сети появилась информация об избиении сотрудника полиции в Алматы. В Telegram-канале Kozachkov offside утверждается, что поздней ночью 9 октября в районе одного из ресторанов мегаполиса был избит подполковник полиции. Страж порядка с сотрясением головного мозга, переломами и ушибами попал в больницу.

«Данный факт зарегистрирован по части 2 уголовной статьи «Хулиганство». По подозрению в совершении данного преступления задержаны пятеро мужчин. В порядке статьи 128 УПК РК они водворены в изолятор временного содержания. Расследование продолжается», – сообщили в Департаменте полиции города Алматы.