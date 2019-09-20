Полицейского начальника отстранили от должности из-за скандального аудио

Начальник Управления местной полицейской службы Департамента полиции Алматинской области Марат Куштыбаев отстранен от должности на время служебного расследования, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службы МВД РК.
"Приказом министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева от 19 сентября 2019 года начальник местной полицейской службы Департамента полиции Алматинской области временно отстранен от занимаемой должности, департаменту собственной безопасности поручено провести служебное расследование", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, причиной отстранения от должности стала аудиозапись, на которой мужчина с использованием ненормативной лексики высказался о работе подчиненных.
Запись была размещена в YouTube и направлена в МВД РК. Заставкой к аудио служило фото Марата Куштыбаева.