Полицейского в Алматы сбил водитель мопеда и попытался сбежать с места ЧП

Происшествия
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Ксения Денисова

Транспортное средство нарушителя патрульный экипаж городского ДП заметил на одной из магистралей, ведущей из области в мегаполис, – Кульджинском тракте.

Фото: Kazpravda.kz

– Нарушитель на мопеде, превышая скорость, двигался навстречу по разделительной полосе, – позже рассказывал командир специализированного батальона УМПС ДП Алматы Жаныбек Ускембаев. – На требования остановиться водитель не отреагировал, по ходу движения сбил сотрудника полиции и попытался скрыться.

Инспектору все-таки удалось задержать виновника инцидента. В ходе дознания было установлено, что у 39-летнего алматинца не было прав на управление транспортным средством – он был лишен их четыре года назад решением суда за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии.

В результате наезда у полицейского травмирована рука. А водителю мопеда пришлось отвечать сразу по трем статьям Административного кодекса, в том числе за неподчинение требованиям сотрудника полиции и нанесение ему телесных повреждений.

Только в этом году в Алматы зафиксировано 199 ДТП с участием мопедов. 198 человек травмированы, один погиб. С наступлением летнего сезона ситуация с легким мобильным транспортом в мегаполисе только осложняется.

Вал жалоб на некорректное поведение на дорогах и откровенные нарушения ПДД мопедистами заставляют полицию Алматы активнее искать способы профилактики и борьбы с этим явлением. Первопричиной массовых нарушений, как говорят в полицейском ведомстве, становится несоблюдение дорожной дисцип­лины водителями двухколесного транспорта.

– Не соблюдая правил, они маневрируют между автомобилями, проезжают на красный сигнал светофора, выезжают на встречную полосу движения и пешеходные тротуары. Неожиданно появляются и так же неожиданно исчезают, – охарактеризовал наиболее частые правонарушения со стороны водителей мопедов начальник местной полицейской службы ДП Алматы Ержан Узабаев.

В городском департаменте намерены усилить профилактику правонарушений с участием мопедов и прочего «летнего» транспорта. Для этого на днях полицейские провели рабочую встречу с руководителями фирм быстрой доставки по вопросам безопасности дорожного движения. Как известно, мопеды – излюбленный транспорт курьерских служб.

Среди способов искоренения грубых нарушений ПДД, допускаемых водителями двухколесных транс­портных средств, предложено включить в эту работу представителей курьерских компаний: они могли бы проводить свои внутренние отработки по выявлению нарушителей среди сотрудников.

– Сейчас мы предлагаем пилотный проект по созданию единого информационного фонда, – сообщил руководитель подразделения. – Он предполагает регистрацию курьерских компаний в базе данных с предоставлением сведений о курьерах и способах их передвижения. Кроме того, службам доставки необходимо нанести номерные знаки со светоот­ражательным элементом на контейнеры сотрудников. Поскольку АИС «Сергек» имеет техническую возможность фиксации нарушений мобильного транспорта, у нас появится возможность выявлять такие случаи среди водителей мопедов и находить виновных.

Также в ДП Алматы предлагают ввести в практику новый норматив: для личной безопасности в темное время суток обязать водителей легкого мобильного транспорта наносить на одежду или транспортное средство дополнительные светоот­ражающие элементы.

– Популярность мопедов связана с удобством перемещения по городу, а также с отсутствием требований регистрации, прохождения обучения и получения разрешения на управление, – уточняет Ержан Узабаев. – Но они способны развивать достаточно высокую скорость – до 80 километров в час. Поэтому сейчас на уровне Министерства внутренних дел рассматривается вопрос о внесении поправок в законодательство для включения мопедов с объемом двигателя более 50 кубических сантиметров в перечень транспортных средств, подлежащих государственной регистрации.

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