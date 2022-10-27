Полицейскому вонзили нож в сердце в ЗКО

26 октября в час ночи в селе Чапаево Акжайыкского района произошло убийство, сообщает Kazpavda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Западно-Казахстанской области.

"51-летний подозреваемый во время ссоры вонзил нож в сердце полицейскому. 26-летний мужчина скончался, не доезжая до центральной больницы Акжайыкского района (не дожидаясь скорой, его отвезли в медучреждение). Тело направлено в морг на судебно-медицинскую экспертизу. Подозреваемого задержали, он находится в изоляторе временного содержания. Задержанный был пьян", - проинформировали в ведомстве.

Ведётся досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК "Убийство".

Погибший проработал в органах внутренних дел с февраля 2018 по июль 2022 года в должности дознавателя отдела полиции Акжайыкского района, добавили в пресс-службе.