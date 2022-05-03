Полицейскую форму нашли в мусорном баке в Мангистау

Пресс-служба департамента полиции Мангистауской области отреагировала на видео, на котором мужчина нашел форму сотрудника правоохранительных органов в мусорном баке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz.

"Мне кажется, так госимущество выбрасывать нельзя. В конце концов, кто-нибудь наденет и представится полицейским, смошенничает. Помните январь?" - подписал ролик Абжан Махамбет в своем Telegram-канале.

На пост отреагировали стражи порядка.

"Проводится ряд мероприятий по установлению лица, выбросившего форму в мусор, после чего будет проводиться служебная проверка и приниматься решение", - прокомментировал представитель регионального ДП.