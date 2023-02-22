Полицейскую машину из снега слепил житель ЗКО – видео

Житель села Достык Западно-Казахстанской области Надир Куанаев слепил патрульную автомашину из снега. Снежная копия получилась весьма правдоподобной, есть даже подсветка фар и мигалки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции ЗКО.

Скриншот с видео ДП ЗКО

По словам Надира, в полиции он никогда не служил и сделал служебное авто исключительно ради уважения к стражам порядка.

«Я законопослушный гражданин, отношусь к сотрудникам полиции с большим уважением, к чему и призываю всех граждан. Работа полицейских очень сложная и опасная, эти люди стоят на страже нашей безопасности. Все мы должны знать и помнить об этом. Я сделал это авто, чтобы выразить свою благодарность за их нелегкий труд», – поделился сельчанин.

Стоит отметить, что несмотря на явный талант скульптора Надир чрезвычайно скромный человек и хвалиться своими работами не любит.

Это не первая его скульптура: в прошлом году он удивил всех, слепив из снега копию белой мечети Уральска, а позапрошлом году – гоночный автомобиль.