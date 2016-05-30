Полиция Алматы: информация о ранении MC Сайлаубека не подтверждается

Фото с сайта kz.troniks.kz
Полиция Алматы разыскивает распространителя видеоролика, на котором запечатлено предполагаемое нападение на MC Сайлаубека, передает Kazpravda.kz
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"После появления в СМИ информации о якобы инциденте с МС Сайлаубек департамент внутренних дел приступил к проверочным мероприятиям, по результатам которых установлено, что в подразделения полиции Алматы, а также медицинские учреждения города вышеуказанный гражданин не обращался, – отметили в ДВД. – В настоящее время проверка по данному факту продолжается, в рамках чего будет доподлинно установлено, с какой целью среди общественности распространены сведения, не соответствующие действительности, с дальнейшим принятием мер, согласно законодательству РК".
Накануне, 29 мая, в соцсетях появилась информация о нападении на MC Сайлаубека. Также было опубликовано видео. Автор ролика сообщил о пулевом ранении рэпера. Информацию о нападении сайту Today.kz подтвердил продюсер артиста, заверив, что это не PR и не реклама. "Сейчас он чувствует себя хорошо, лежит в больнице, вечером домой придет", – сказал Аслан Бакитжанов.