Полиция Алматы: информация о ранении MC Сайлаубека не подтверждается

Происшествия
1292
Фото с сайта kz.troniks.kz
Полиция Алматы разыскивает распространителя видеоролика, на котором запечатлено предполагаемое нападение на MC Сайлаубека, передает Kazpravda.kz

"После появления в СМИ информации о якобы инциденте с МС Сайлаубек департамент внутренних дел приступил к проверочным мероприятиям, по результатам которых установлено, что в подразделения полиции Алматы, а также медицинские учреждения города вышеуказанный гражданин не обращался, – отметили в ДВД. – В настоящее время проверка по данному факту продолжается, в рамках чего будет доподлинно установлено, с какой целью среди общественности распространены сведения, не соответствующие действительности, с дальнейшим принятием мер, согласно законодательству РК".

Накануне, 29 мая, в соцсетях появилась информация о нападении на MC Сайлаубека. Также было опубликовано видео. Автор ролика сообщил о пулевом ранении рэпера. Информацию о нападении сайту Today.kz подтвердил продюсер артиста, заверив, что это не PR и не реклама. "Сейчас он чувствует себя хорошо, лежит в больнице, вечером домой придет", – сказал Аслан Бакитжанов.


Популярное

Все
Медицинские работники тоже нуждаются в заботе и внимании
Высоко сижу, далеко гляжу
Кокшетауские пенсионеры считают, что их право на льготное лекарственное обеспечение реализуется неудовлетворительно
«Погиб при исполнении служебных обязанностей» – за этой сухой официальной фразой стоят героические поступки
За минувшие десятилетия мало что изменилось в укладе и оснащенности личных подсобных хозяйств (ЛПХ)
В канун профессионального праздника работников средств массовой информации в Петропавловске по традиции состоялась спартакиада СМИ-2023
История журналистики
И дома можно отдыхать
Созидатель, ученый, педагог
Замки на горе
Времена не выбирают…
Настоящий подполковник
Рост рискам вопреки
Грани мастерства Лейлы Уразбаевой
Из журналистов – в спасатели
Летняя история
Быть, а не казаться
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
В Восточно-Казахстанской области на горном перевале с видом на дорожные серпантины появилось… пианино
Осуждены участники ОПГ, незаконно зарегистрировавшей почти 350 тысяч авто в Казахстане
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Из своей группы выпускников ветфака лишь Мурат Ахметов решил работать по специальности – ветеринаром – и отправился в село
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Пожар на окраине Астаны – ситуация к этому часу
Звезда Сагадата Нурмагамбетова
Иностранцы погибли в ДТП в Актюбинской области
Умерших прикрепляли к поликлиникам в Астане
В Усть-Каменогорске силовики задержали собравшиеся для разбирательств преступные группировки
Распределить казахстанцев из списка Forbes для финансирования ремонта ТЭЦ предлагает депутат
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Несколько раз переносился ввод в эксплуатацию автотрассы Атырау – Астрахань, реконструкция которой ведется уже четыре года
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Село городского масштаба
Новый документ на жильё появится  в Казахстане
«Ген добра» объединяет всех неравнодушных людей
Токаев в столичном аэропорту тепло попрощался с президентом Германии
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
Роль истории в жизни общества
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Тернистый путь к знаниям
Забронировать VIP-госномер на авто стало легче казахстанцам
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Высокая миссия зергера
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
БАКАД запустили в Алматинской области
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
Свыше 34 млн звонков от мошенников заблокировали в Казахстане за год

Читайте также

Подросток одним ударом убил несовершеннолетнего актюбинца. …
Врач оказал неотложную помощь попутчику на авиарейсе FlyAry…
5-летний мальчик погиб во время отдыха с родителями в Турке…
Пожар в соседнем здании парализовал работу спецЦОНа в Усть-…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]