Полиция Алматы призвала охранные фирмы быть доступнее для граждан Официально Пресс-служба ДВД города Алматы

"Рассматривались вопросы касательно разработки мероприятий по стимулированию условий увеличения количества помещений и квартир, подключенных к системам охранных сигнализаций. Также обсуждались вопросы о снижении цен на услуги подключения абонентской платы и используемого оборудования в охранных сигнализациях, монтируемых в жилых домах. То есть, цель нашего собрания направлена на доступность охранных услуг для большинства жителей города, как физических, так и юридических лиц. Главным приоритетом мы отметили качество самих услуг, чтобы оно всегда оставалось на уровне при оптимизации цен в секторе этого рынка», - резюмировал начальник отдела по контролю за охранной деятельностью ДВД города Алматы полковник полиции Геннадий Мен.



Кроме того, по результатам диалога было отмечено, что его участники поддержали инициативу полицейских и пообещали, уже в ближайшее время внести свои предложения по оптимизации условий оказываемых для граждан услуг.



«Уверен, совместными усилиями мы придем к положительным решениям, что в конечном итоге положительно скажется на эффективности мер безопасности по сохранности имущества населения. И как следствие - существенно снизятся риски угрозы здоровью и жизни людей, а также и их имущественных интересов. Все компании тесно взаимодействуют с органами внутренних дел и в случае преступления или других происшествий, скоординировано и оперативно реагируют на поступающие сигналы" – констатировал полковник Мен.

