Происшествия
Полиция Алматы раскрыла разбойное нападение на частное предприятие
В Алматы раскрыто разбойное нападение на ТОО, занимающееся реализацией кабельной продукции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДВД города. 

"Налет" на офис фирмы, расположенной на территории Алмалинского района, был совершен рано утром. 

"По результатам проведения первичных процессуальных действий следственно-оперативной группой установлено, что четверо неизвестных в медицинских масках перелезли через забор. После чего путем отжатия оконной рамы проникли в помещение офиса и, угрожая пистолетом неустановленного образца, связали веревками охранника ТОО. Далее они взломали входные двери кабинетов, в одном из которых был сейф. Его им удалось вскрыть подручными средствами", – сообщил начальник УВД Алмалинского района полковник полиции Аскар Болатов. 

В результате разбойного нападения были похищены деньги в сумме $3 тысяч и талоны на горюче-смазочные материалы. Общая сумма материального ущерба, как указано в заявлении руководства ТОО, составляет 1 миллион 200 тысяч тенге.
 
Личности всех участников "налета" были установлены в первые часы.

Один из подозреваемых был задержан на территории Алматы, остальные же успели покинуть пределы города.

"Они направлялись в свой родной город в восточном Казахстане. Однако в результате принятых мер автомобиль подозреваемых был перехвачен оперативниками УКП и нашего подразделения на трассе у города Ушарал Алакольского района Алматинской области. Двум фигурантам по 38 лет, еще двум другим соучастникам по 34 года. Двое из задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности за кражу чужого имущества и неправомерное завладение чужим транспортным средством. В настоящее время все четверо подозреваемых арестованы. Досудебное расследование продолжается. К слову, в его рамках будет проверена версия участия в данном преступлении и других лиц, которые, возможно, могли дать наводку на эту фирму", – отметил полковник Болатов.

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