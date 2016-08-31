Полиция Алматы усилит службу вблизи школ

Полицейские Алматы усилят дорожный контроль в округе общеобразовательных учебных заведений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Местную полицейскую службу ДВД.
На усиленный вариант несения службы будет переведен личный состав строевых подразделений городской полиции. Уже завтра, 1 сентября, наряды полка дорожно-патрульной полиции, а также специализированного батальона управления административной полиции приступят к несению службы вблизи школ города.
"Участки, прилегающие к общеобразовательным учебным заведениям, несколько лет назад были оснащены специальными устройствами и ограждениями в рамках программы "Детская безопасность". Как правило, здесь предусмотрено ограничение скорости движения транспортных средств до 40 километров в час. Но практика показывает, что далеко не все водители строго следуют букве закона и соблюдают ПДД. А такая преступная халатность, увы, чревата тяжелыми последствиями. В дополнение к изложенному призываю всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения и к взаимоуважению. Именно ваша дисциплина является залогом вашей безопасности на дороге и будет существенно способствовать стабилизации дорожной обстановки в самом крупном мегаполисе нашей страны", – обратился начальник Местной полицейской службы ДВД подполковник полиции Жасулан Байкенов.
По его информации, 1 сентября в торжественных линейках во всех 247 общеобразовательных учебных заведениях Алматы примут участие полицейские: инспекторы ПДПП проведут у первоклашек познавательный урок и расскажут, как безопасно переходить дорогу и какие последствия могут возникнуть в случае игнорирования норм ПДД, а инспекторы ювенальной полиции в свою очередь в рамках правового обуча проинформируют учащихся о правилах поведения в школе и ознакомят их с работой школьных инспекторов полиции.