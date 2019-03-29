Полиция Алматы за сутки нашла и освободила похищенного бизнесмена из Китая

Общество
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Жанат Тукпиев
Фото Kazpravda.kz
Полиция Алматы менее чем за стуки освободила похищенного бизнесмена из Китая, сообщает Kazpravda.kz.   

"О похищении человека полицию проинформировало посольство Китайской народной республики в Казахстане, куда за помощью обратилась супруга 37-летнего бизнесмена из Китая. По словам женщины, с ней на связь вышли неизвестные и сообщили о похищении ее мужа, жизнь которого злоумышленниками была оценена в 400 тысяч юаней (22,5 миллиона тенге)", – говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел РК.

Отмечается, что в первые часы полицейскими были проведены все необходимые оперативные мероприятия, в результате чего личности подозреваемых были установлены. Чуть позже оперативными службами полиции с участием бойцов спецподразделения была проведена операция по освобождению похищенного.

Все участники преступления задержаны и взяты под стражу. Роль каждого из них будет определена следствием. Их личности проверяются на причастность к другим преступлениям.

В ведомстве сообщили, что на раскрытие преступления ушло чуть менее суток.

"Хочу сказать огромное спасибо Правительству Казахстана, министру внутренних дел, полицейским Алматы, которые очень быстро откликнулись на мольбу моей супруги о помощи и оперативно освободили меня. Я очень рад такому исходу дела. Отдельная благодарность посольству Китайской народной республики. Я обязательно еще приеду в Казахстан. Я убедился, что безопасность людей здесь стоит на первом месте", – выразил слова благодарности потерпевший бизнесмен.

Чрезвычайный и Полномочный посол Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо прибыл в МВД Республики Казахстан, где выразил благодарность лично министру и всем сотрудникам полиции, которые нашли и спасли похищенного гражданина Китая.

Он сообщил, что был удивлен, когда услышал что это дело было раскрыто так быстро. Посол выразил свою благодарность всем сотрудникам МВД, которые были задействованы в раскрытии преступления и сообщил, что это лишний раз говорит о профессионализме и ответственности казахстанских полицейских.

Чжан Сяо отметил, что искренне надеется на плодотворное сотрудничество между двумя странами по линии правоохранительных органов и считает, что оно будет взаимовыгодным.

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