Полиция Алматы задержала скрывавшегося в ОАЭ автомошенника

48-летний гражданин Казахстана подозревается в совершении мошеннических действий, связанных с поставкой автомобилей из Объединенных Арабских Эмиратов, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.
По данным Управления внутренних дел Ауэзовского района, эти эпизоды имели место еще в 2011 году.
Согласно данным из заявлений потерпевших, мужчина обещал доставить из ОАЭ автомобили, получил от них денежные средства, однако обещаний не выполнил.
"На основании поступивших заявлений в следственном отделе нашего подразделения по признакам преступления, предусмотренного статьей 177 части 3 УК РК, еще в старой редакции, было возбуждено уголовное дело. Гражданин К. скрылся от органов правосудия. Тогда судом заочно был санкционирован его арест. В результате принятых мер местонахождение подозреваемого было установлено, сейчас он задержан, и в порядке статьи 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания. На днях судом в качестве меры пресечения на период досудебного расследования была избрана мера пресечения в виде "залога", – сообщил первый заместитель УВД Ауэзовского района Кумарбек Кеншинбаев.
В районном подразделении полиции также сообщили, что в настоящее время проверяется причастность подозреваемого к другим преступлениям. Пока что в распоряжении УВД находятся заявления четырех потерпевших. В этой связи полицейские сообщают свои контактные данные: 298-53-01 и 298-53-02.