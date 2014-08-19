Полиция американского Фергюсона арестовала 90-летнюю активистку

Как сообщает газета Independent, стражи порядка задержали пожилую женщину после того, как толпа местных жителей, собравшихся возле резиденции губернатора штата Джея Никсона в знак протеста против размещения в Фергюсоне подразделений Национальной гвардии, отказалась разойтись. Кроме нее были задержаны еще не менее 7-ми человек.

"Мы должны защитить себя уже сегодня для того, чтобы другим не пришлось этого делать, когда им стукнет 90", – цитирует издание слова Эпштайн.

Эпштайн, которая на сегодня известна своей пропалестинской деятельностью, родилась в 1924 году в Германии в еврейской семье. Ее родители не могли выехать из Германии, в мае 1939 года им удалось отправить дочь в Англию. В 1948 году она эмигрировала в Соединенные Штаты.

