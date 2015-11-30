Полиция арестовала набросившегося на врачей "Скорой помощи" мужчину в Алматы
Районный суд в Алматы выдал санкцию на арест 38-летнего местного жителя, совершившего нападение на врачей "скорой помощи", передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс.
"Суд Наурызбайского района поддержал возбужденное ходатайство следователя управления внутренних дел о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении 38-летнего местного жителя, который совершил тяжкое преступление, предусмотренное ст. 106 ч. 2 п.7 УК РК", – говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, в ночь на 26 ноября бригада "скорой помощи" прибыла по вызову в микрорайон "Таугуль" в Алматы к 29-летней женщине. Когда 25-летний доктор осматривал больную, в комнату ворвался мужчина и ударил врача камнем по голове. Вступившийся за коллегу фельдшер ввязался в драку и тоже получил травмы.
Пострадавший врач в состоянии комы был доставлен в отделение реанимации.
38-летний подозреваемый был задержан в тот же день и водворен в изолятор временного содержания.
Первоначально досудебное расследование велось по статье "хулиганство". Но затем, после проведения первичных процессуальных действий, было переквалифицировано по признакам более тяжкого преступления – "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека".