Полиция Астаны ищет родителей найденной ночью девочки

Сегодня, 10 августа, около часа ночи полицейскими при патрулировании района кольцевой по проспекту Кабанбай батыра была найдена маленькая девочка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.
Инспектором ювенальной полиции ребенок был помещен в Центр адаптации несовершеннолетних.
Девочка европейской национальности, возраст примерно 3-4 года, себя называет Миланой. Рост 115-120 см, волосы светлые, короткие, глаза карие. Одета в куртку красную плащевку, жилетку и футболку белого цвета, розовые брюки и макасины.
В настоящее время устанавливается личность девочки, ее родителей и родственников. Владеющих информацией о девочке сотрудники ДВД просят позвонить по телефонам 8 (7172) 71 60 22, сот. 8 778 917 05 78.
Инспектором ювенальной полиции ребенок был помещен в Центр адаптации несовершеннолетних.
Девочка европейской национальности, возраст примерно 3-4 года, себя называет Миланой. Рост 115-120 см, волосы светлые, короткие, глаза карие. Одета в куртку красную плащевку, жилетку и футболку белого цвета, розовые брюки и макасины.
В настоящее время устанавливается личность девочки, ее родителей и родственников. Владеющих информацией о девочке сотрудники ДВД просят позвонить по телефонам 8 (7172) 71 60 22, сот. 8 778 917 05 78.