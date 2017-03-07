ДВД Астаны предупреждает граждан о новом виде мошенничества, передает Kazpravda.kz.
"В Департамент внутренних дел Астаны поступают заявления граждан о мошеннических действиях брокерских компаний "Дельта трейд" и "Эки трейд", которые предлагают инвестировать денежные средства для участия на международных валютных торгах. Данные компании, представляясь брокерами на рынке валютных торгов, используют регистрационный номер или другие присвоенные данные, чтобы убедить потенциальных клиентов работать с якобы уполномоченной организацией. Это тактика, которую мошенники зачастую используют при агрессивном "холодном обзвоне" клиентов. Предлагается широкий спектр услуг на глобальных финансовых рынках, обучение методам торговли посредством лицензированного торгового терминала", – отмечается в сообщении.
В ДВД указали, что физический адрес компаний – офшорный, их сайты переведены на 4 языковые версии (английский, русский, казахский, украинский).
"Мошенники убеждают клиентов вложить определенные суммы денег в долларах, причем неоднократно. Злоупотребляя доверием, они обещают быстрое обогащение. Однако после осуществления вклада большой суммы денег со счета клиента исчезают вложенные ранее средства. В итоге – никакой прибыли не получено, сайты брокеров заблокированы, телефоны отключены", – резюмировали в столичной полиции.