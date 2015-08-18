Полиция Астаны продолжает розыск поджигателя учительницы

Полиция гарантирует анонимность тому, кто сообщит о местонахождении мужчины, поджегшего свою бывшую жену 26 мая в Астане, передает Kazpravda.kz
.
Канат Садуов 1972 года рождения разыскивается за совершение особо опасного преступления. Граждан, располагающих достоверной информацией о его местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8 (7172) 71-63-29, 71-60-29, 71-60-22, 71-60-10, на сот. телефоны: 8-747-227-79-40, 8-778-917-05-78. Кроме анонимности полицейские обещают вознаграждение.
Напомним, трагедия произошла 26 мая возле школы № 25 по ул. Алтынсарина, где Светлана Садуова работала учительницей. Со слов очевидцев, мужчина избил женщину, облил ее бензином и поджег
. После совершенного он скрылся с места преступления и был объявлен в розыск.
Пострадавшая была доставлена с многочисленными ожогами в городскую больницу № 1 Астаны. Площадь поражения тела потерпевшей составила 70%, состояние пациентки медики характеризовали как "крайне тяжелое".
Через несколько дней Светлана Садуова скончалась
. У нее осталось четверо детей.