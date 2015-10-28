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Полиция Австралии взяла на службу козленка

Осиротевший козленок по кличке Боксер поселился в полицейском участке штата Новый Южный Уэльс (Австралия) и получил униформу сотрудника правоохранительных органов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Лента.ру".

Детеныша приютил после смерти козы офицер Брентон Чарльтон, работник подразделения по специальным операциям и обезвреживанию бомб. Он принес животное в участок, чтобы подбодрить заболевшую дочь коллеги, которая любит коз, сообщает Mashable.

"Козленок понравился всем в первый же день", – рассказал Чарльтон, добавив, что днем животное свободно гуляет по участку и спит под столами, а ночью за ним по очереди следят разные офицеры.

В настоящее время Боксер находится на искусственном вскармливании. Когда он подрастет, для него найдут новое место обитания.

В июне 2015 года сообщалось, что китаянка Ян Сяоюнь спасла сотню собак, которых должны были съесть во время фестиваля собачьего мяса. На то, чтобы их выкупить, она потратила около 7 тысяч юаней (60 тысяч рублей).

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