Полиция допросила певца Клиффа Ричарда

Как сообщает Agence France-Presse, музыкант, которого подозревают в совершении преступления, добровольно явился на беседу со следователями, передает Лента.ру.

"Ричард сотрудничает со следствием, а на допросе ответил на заданные ему вопросы. Он настаивает на своей невиновности и не собирается отказываться от содействия правоохранительным органам", – заявил пресс-секретарь 73-летнего певца. Как отмечается, по окончании допроса музыканта не стали арестовывать, ему также не были предъявлены обвинения.

14 августа в доме Ричарда в городе Саннингдейл (графство Беркшир) в рамках расследования были проведены обыски. Певец подозревается в совершении действий сексуального характера над несовершеннолетним мальчиком в 1985 году. Музыкант, в свою очередь, назвал подозрения "абсолютно ложными".

Клифф Ричард в конце 1950-х – начале 1960-х годов приобрел известность именно как исполнитель рок-н-ролла. Показательно, что вторая часть его псевдонима (настоящее имя певца – Харри Роджер Уэбб) является отсылкой к одной из главных рок-н-ролльных звезд – американцу Литтл Ричарду. Позднее, в середине 60-х, стилистика работ Клиффа Ричарда стала более умеренной, и впоследствии он стал одной из главных фигур британской эстрадной музыки.

На протяжении карьеры Ричарда 14 его синглов попадали на первые строчки в британских чартах, причем он является единственным артистом, которому удавалось занять первое место в каждом десятилетии, начиная с 50-х и заканчивая 90-ми.