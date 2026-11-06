Полиция и спасатели эвакуировали 15 граждан Таджикистана из автобуса

Происшествия

6 ноября около 01:11 на 1214-м километре автодороги республиканского значения Самара — Шымкент, вблизи границы Кызылординской области, наряд патрульной полиции заметил автобус, остановившийся на обочине, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Автобус следовал из Таджикистана в Россию, однако в пути произошла неисправность, из-за которой он остановился. В салоне находились два водителя и 15 пассажиров-граждан Таджикистана. Среди пассажиров — шесть женщин, четверо детей и пятеро мужчин.

Патрульные совместно со спасателями ДЧС Иргизского района эвакуировали пассажиров и разместили их в мечети, расположенной на 1153-м километре автодороги Самара — Шымкент, на перекрестке поселка Иргиз.

В медицинской помощи эвакуированные не нуждаются. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Полиция напоминает водителям о необходимости соблюдать меры безопасности при междугородних и международных поездках, следить за техническим состоянием транспортных средств и учитывать погодные условия.

#автобус #Таджикистан #эвакуация

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