Полиция Костаная стала пользователем WhatsApp

В Костанае активные пользователи приложения WhatsApp для смартфонов получили возможность обращаться на персональный номер департамента внутренних дел Костанайской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Костанайские новости".
Напомним, ранее костанайские полицейские призывали население загружать медиафайлы с комментариями на специальный сайт: http://dvdkostanay.kz. Теперь граждане могут поделиться своими предложениями, озвучить свой вопрос или жалобу, а также сообщить о фактах правонарушений и преступлений, набрав контактный номер: 87762042820.
Сообщать о происшествиях или правонарушениях полиции посредством WhatsApp могут и жители Талдыкоргана, достаточно добавить в список контактов номер: 8707 9223233.
Со своей стороны столичные стражи порядка ежедневно просматривают социальные сети и электронные СМИ для пресечения либо быстрого реагирования на нарушения ПДД.
Ввиду роста пользователей Интернетом и увеличения правонарушений, как то – клевета, оскорбление, мошенничество и угрозы убийством, известный казахстанский адвокат Жангельды Сулейманов предлагает создать интернет-полицию.
Такая полиция, полагает юрист, сможет раскрыть преступления, предупредить о надлежащем поведении, а также предотвратить преступления, заблаговременно выявив лиц, склонных к подобным действиям.
Напомним, ранее костанайские полицейские призывали население загружать медиафайлы с комментариями на специальный сайт: http://dvdkostanay.kz. Теперь граждане могут поделиться своими предложениями, озвучить свой вопрос или жалобу, а также сообщить о фактах правонарушений и преступлений, набрав контактный номер: 87762042820.
Сообщать о происшествиях или правонарушениях полиции посредством WhatsApp могут и жители Талдыкоргана, достаточно добавить в список контактов номер: 8707 9223233.
Со своей стороны столичные стражи порядка ежедневно просматривают социальные сети и электронные СМИ для пресечения либо быстрого реагирования на нарушения ПДД.
Ввиду роста пользователей Интернетом и увеличения правонарушений, как то – клевета, оскорбление, мошенничество и угрозы убийством, известный казахстанский адвокат Жангельды Сулейманов предлагает создать интернет-полицию.
Такая полиция, полагает юрист, сможет раскрыть преступления, предупредить о надлежащем поведении, а также предотвратить преступления, заблаговременно выявив лиц, склонных к подобным действиям.