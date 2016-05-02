Полиция Кызылорды опровергла информацию о пострадавшем от их рук мужчине
Жания Уранкаева
Распространенная 1 мая в социальных сетях и мобильных приложениях информация с фотографией окровавленного мужчины, который якобы пострадал от рук полиции в Кызылорде, является ложной, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Кызылординской области.
"Данная информация не соответствует действительности и носит заведомо ложный и провокационный характер. 1 мая в Кызылорде инцидентов с полицией, приведших к ранениям или иному ущербу здоровью и жизни людей, не было", – говорится в распространенной информации профильного ведомства.
"Установлено, что эта фотография взята из интернета и имеет отношение к событиям, имевшим место в феврале прошлого года в Китае", – заверили в полиции.
В настоящее время, по факту провокации Департаментом внутренних дел Кызылординской области начато расследование. Виновные будут привлечены к ответственности.