Полиция начала проверку по видео о бойне для собак в Алматинской области

В социальных сетях распространилась видеозапись о том, как неизвестные устроили бойню для собак в Алматинской области. Полиция проводит расследование по данному факту, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Данный факт зарегистрирован в управлении полиции Карасайского района Алматинской области по части 1 уголовной статьи «Жестокое обращение с животными». Началась проверка.

О результатах расследования полиция сообщит дополнительно.