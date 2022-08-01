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Полиция «накрыла» аферистов
Марьяна Касимова

Задержана группа мошенников, «выудивших» 24 млн тенге у жителей Кызылорды.

Кызылординские полицейские завершили операцию по задержанию членов группы интернет-мошенников, ущерб от деятельности которых только в Кызылординской области составил 24 млн тенге – задержаны восемь человек в трех регионах страны.

– Оперативное мероприятие по выявлению мес­тонахождения и задержанию этой группы лиц началось в апреле текущего года, – сообщили в департаменте полиции Кызылординской области. – Дело в том, что в прошлом ноябре в регионе проявились злоумышленники, которые обманным путем завладевали денежными средствами граждан. Сообщали жителям ложную информацию о том, что якобы их близкие люди задержаны с наркотическими вещест­вами полицией и для их освобождения требуется немедленно перечислить средства на указанный счет. На сегодня по аналогичным фактам на территории Кызылординской области зарегистрировано 32 уголовных дела, ущерб, нанесенный потерпевшим, составляет порядка 24 миллионов тенге.

Для пресечения преступной деятельности этих мошенников была создана следственно-оперативная группа из числа лучших сотрудников депар­тамента полиции.

– Когда следственно-оперативная группа собрала достаточно доказательств, подтверждающих действия мошенников, одновременно в трех областях страны – Алматинской, Актюбинской и Жамбылской – было проведено специальное оперативное мероприятие, – сообщили в департаменте полиции. – Таким образом, была задержана преступная группа из восьми человек, которые занимались мошенничеством путем сговора.

В ходе обысков были выявлены и изъяты в качест­ве вещественных доказательств 17 мобильных телефонов, использованных в качестве орудий преступления, 15 абонентских номеров, анонимно зарегистрированных на имя незнакомых лиц,
списки с ИИН, Ф. И. О. 60 граждан, блокнот, фиксирую­щий денежные обороты.

В настоящее время проверяется причастность этой преступной группы к другим аналогичным фактам мошенничества.

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