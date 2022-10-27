Полиция нашла мать обнаруженного на свалке младенца в Актюбинской области

Полицейские установили личность матери новорожденного, обнаруженного на мусорном полигоне в районе села Бадамша Актюбинской области, сообщает Kazpravda.kz.

23 октября на мусорном полигоне по трассе Рождество – Донское в районе села Бадамша Каргалинского района было обнаружено тело новорожденного в полиэтиленовом пакете черного цвета.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили женщину 1995 г.р. По ее словам, она родила мертвого ребенка дома, испугалась и отнесла в мусорный бак", – рассказали в ДП Актюбинской области.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 100 УК РК "Убийство матерью новорожденного ребенка".

Иная информация в рамках расследования уголовного дела разглашению не подлежит, добавили в пресс-службе.