Полиция нашла мужчину, заявившего в соцсетях о 10-летнем рабстве

22 ноября в соцсетях появилось видеообращение мужчины, который заявил, что последние 10 лет был в трудовом рабстве у фермера в Каратальском районе Жетысуской области. Полицейские разыскали автора видео – 44-летнего жителя города Уштобе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
Житель Уштобе утверждает, что документами членов его семьи незаконно завладел работодатель.
«Сейчас заявление мужчины официально зарегистрировано. Опрошены все причастные к этому лица: то есть глава крестьянского хозяйства, его работники, а также родные заявителя.
По факту незаконного изъятия документов начато расследование. В рамках уголовного дела также проверяются доводы заявителя о его трудовой эксплуатации», – отметил заместитель начальника Департамента полиции Жетысуской области Ельдар Абдикенов.
Мужчине и его дочери оказывается помощь. На время расследования его обустроили жильем, обеспечили одеждой и питанием представители Общественного объединения талдыкорганского регионального «Центра поддержки женщин», добавил Абдикенов.
Все следственные действия по делу взяты на особый контроль руководства областного ДП.