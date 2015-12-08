​Полиция, подотчетная народу

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Ольга ЛЬВОВА, Усть-Каменогорск

Как сообщила пресс-служба ДВД ВКО, принявший участие в мероприятии первый заместитель министра внутренних дел Марат Демеуов отметил, что создание местной полицейской службы предусмотрено одним из шагов Плана нации. В целях его реализации Главой государства подписан соответствующий закон.

«Цель создания такой службы – обеспечить прозрачность деятельности полиции путем ее подотчетности исполнительной власти и обществу на местах. Одновременно должна повыситься ответственность акимов регионов в вопросах обеспечения правопорядка», – сказал М. Демеуов.

Местная полицейская служба в ВКО, как по всей республике, полноценно начнет функционировать с 1 января следующего года. По региону число ее сотрудников составит более 2 тыс. человек. В целом по стране в статусе местных полицейских будут нести службу свыше 25 тыс. человек.

Первый заместитель министра отметил, что основное назначение новой службы – охрана правопорядка на улицах, обеспечение дорожной безопасности и профилактика правонарушений. На МВД лежит обязанность быть координатором всей этой работы, оказывать местной полиции необходимую практическую и методическую помощь в выполнении возложенных задач, особенно в период ее становления. 

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