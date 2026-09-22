Полиция предупредила о фейковых сообщениях о выигрышах смартфонов

Мошенники создают поддельные страницы и аккаунты в популярных социальных сетях и отправляют гражданам сообщения о том, что они якобы выиграли дорогой смартфон, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Чтобы войти в доверие, злоумышленники обещают отправить приз по почте и просят заполнить специальную анкету или форму. Для этого у граждан запрашивают персональные данные: фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, почтовый индекс и точный адрес проживания.

Затем мошенники под предлогом доставки приза просят перевести деньги в качестве "предоплаты", "оплаты доставки" или "расходов на отправку". Однако после платежа обещанный смартфон или другой приз не отправляется. ️

Полиция предупреждает, что нужно с осторожностью относиться к сообщениям о случайных выигрышах в социальных сетях, не вводить персональные данные по неизвестным ссылкам, не доверять сообщениям, в которых для получения приза требуют перевести деньги.

Если вы стали жертвой мошенников или столкнулись с подозрительной ситуацией, незамедлительно обратитесь в полицию.