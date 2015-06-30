Происшествия

Полиция прокомментировала видео драки девушек в Астане

В социальных сетях опубликовано видео, на котором девушки устроили потасовку на одной из улиц Астаны. В департаменте внутренних дел прокомментировали данное происшествие, передает Kazpravda.kz.

"Видео было изучено. Инцидент имел место рано утром 21 июня возле рынка "Шапағат" по улице Ш.Уалиханова. Сообщение о нарушении общественного порядка в ЦОУ ДВД поступило в 05.09 утра. Прибывшими на место проишествия сотрудниками полиции задержаны 4 девушки, которые доставлены в УВД района "Сарыарка", – указывается в распространенном сообщении.

Как оказалось, две из доставленных – жительницы Акмолинской области, другие – жительницы Астаны и Жамбылской области в возрасте от 23 до 36 лет. Задержаные девушки были в нетрезвом виде.

В полиции отметили, что в отношении участниц драки приняты меры административного наказания.

Ранее видео на свою страницу выложил Ерлан Мусаев, заметив, что снимал не он, запись ему прислали. На ней видно как две девушки, вцепившись друг в друга, дерутся на земле. свидетели инцидента пытались, но безрезультатно, разнять их.

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