​Полиция проводит рейды

Число жертв террористических актов превысило 130 человек. Как сообщает ТАСС со ссылкой на управление парижских госпиталей, в воскресенье, 15 ноября, скончались трое раненых. Еще нескольким сотням пострадавших оказывается медицинская помощь.

Французская полиция и спецназ проводят сейчас масштабные рейды по выявлению потенциальных террористов и подозреваемых в причастности к атакам в Париже. Об этом сообщается на сайте британской газеты The Guardian. Спецоперации, по информации издания, проходят в Тулузе, Гренобле и Кале, а также в одном из пригородов Парижа.

Ожидается спад

Международное энергетическое агентство (IEA) ожидает, что спад инвестиций в нефтяную отрасль в 2016 году продолжится. Об этом заявил исполнительный директор IEA Фатих Бирол в рамках мероприятий G20, передает РИА «Новости».

«В этом году ожидается сокращение нефтяных инвестиций более чем на 20%», – сказал он. Бирол также подчеркнул, что снижение вложений в нефтянку в течение двух лет подряд не наблюдалось ни разу за последние 30 лет.

«Сейчас примерно 55% глобального экспорта нефти приходится на страны Ближнего Востока. Если цены останутся на уровне в 50 долларов, то этот показатель вырастет до 75% в глобальном экспорте», – отметил эксперт.

Согласно последнему прогнозу Всемирного банка, в 2015-м нефть в среднем будет стоить 52 доллара, а в следующем году – 51 доллар. Ранее международная организация предсказывала цену на нефть в текущем году в 57 долларов, а в следующем – 61 доллар.

Миграционный коллапс

Власти Польши отказались пускать на свою территорию беженцев после терактов, совершенных во Франции. Об этом сообщил министр по делам ЕС Конрад Шимански, передает Reuters. Он пояснил, что «перед лицом трагических нападений в Париже» их страна больше не видит политических возможностей для исполнения своих обязательств.

В то же время чешский вице-премьер и министр финансов Чехии Андрей Бабиш заявил, что Европа «вступает в трудные времена» и в борьбе с терроризмом страны – члены ЕС должны закрыть свои границы. Его слова приводит портал iDNES.cz.

В сентябре 2015 года страны – члены ЕС на основании квот, зависящих от численности населения, территории и экономической ситуации в государствах, договорились принять беженцев с Ближнего Востока и Африки. Недовольство этим решением выразил ряд стран. Так, власти Словении, Словакии и Венгрии начали устанавливать вдоль своих границ заборы.

По данным приграничного агентства ЕС Frontex, с начала 2015 года границы Евросоюза пересекли 1,2 млн беженцев.

Авария на МКС

На Международной космической станции (МКС) произошло короткое замыкание, из-за чего она не может получить более 10% от общего объема вырабатываемой солнечными батареями электроэнергии, сообщает ТАСС.

Короткое замыкание произошло в одной из систем американского сегмента станции. По всей видимости, вышел из строя один из восьми блоков, переключающих энергопитание с солнечных батарей на аккумуляторы. Часть научного оборудования станции обесточена.

14 января 2015 года из-за неправильных показаний бортового компьютера датчики на станции сообщили об утечке аммиака, что вынудило астронавтов на несколько часов покинуть и изолировать американский сегмент МКС и направиться в российский модуль.

В настоящее время на МКС находятся 6 человек. Среди них – три россиянина (Михаил Корниенко, Олег Кононенко и Сергей Волков), два американца (Скотт Келли и Челл Линдгрен), а также японец Кимия Юи.