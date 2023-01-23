Полиция расследует смерть 3-летнего ребенка после наркоза в Костанае

В городе Костанае полиция начала расследование по факту смерти малолетнего ребенка, впавшего в кому после наркоза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Напомним, в Костанае 3-летний ребенок попал в кому после введенного ему наркоза. Спустя месяц малыш скончался, не приходя в сознание.

Плановую урологическую операцию мальчику сделали в его день рождения, 15 декабря. В тот день прооперировали еще четверых детей, и все отходили от анестезии тяжелее, чем положено.

Врачи уверены: дело в препарате, который использовали для наркоза. Раньше его применяли не один год, и все было хорошо. Что не так с этим конкретным флаконом или партией, выяснит экспертиза.

По факту смерти 3-летнего ребенка, впавшего в кому после наркоза, полиция начала досудебное расследование. Проводятся необходимые следственные действия и экспертизы.