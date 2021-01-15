Полиция, спасите!

Закон и Порядок
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Чингиз Ташенов, Акмолинская область

Так полицейские помогли гражданину Республики Кыргызстан, водителю грузовика, перевозившему крупный рогатый скот и попавшему в ДТП. Его грузовая автомашина опрокинулась в кювет на 340-м километре автодороги Нур-Султан – Петропавловск.

В этот день водитель-дальнобойщик перевозил 28 племенных коров из Республики Хакасия Российской Федерации в Кыргызстан, но, не справившись с рулевым управлением, вылетел с трассы. При этом весь скот разбежался по степи и направился в сторону Северо-Казахстанской области.

На место происшествия быст­ро прибыл старший участковый инспектор, майор полиции Зерендинского РОП Даулетхан Матаев, который вместе с акимом сельского округа Беркенде Бекболатовым привлек жителей станции Азат к сбору племенной скотины в одно стадо. В конечном итоге животные были водворены на частное подворье для временного пристанища. Поиски разбежавшегося по степи скота проводились на служебной «ниве», а также верхом на лошадях и продолжались несколько часов.

Позже полицейские привлекли местных предпринимателей, которые предоставили корм для животных, а водителя разместили в арендное жилье на весь период его пребывания в Казах­стане. В течение 7 дней они оказывали всевозможную поддерж­ку гражда­нину Кыргызстана. Затем из соседней республики прибыл второй большегруз, который с помощью буксира вызволил авто из снежного плена и доставил животных в пункт назначения.

В эти же дни жизнь казахстанцу спасли сотрудники дорожной полиции. Патруль экипажа «Тулпар-10» в составе младшего лейтенанта полиции Бахыт­жана Казбаева и лейтенанта полиции Айдоса Каирова на 262-м километре автодороги Нур-Султан – Петропавловск заметил на встречке «газель», которая неожиданно просигналила. Сотрудникам полиции пришлось развернуться, чтобы узнать, все ли в порядке с водителем. И, как выяснилось, не зря – мужчина самостоятельно вышел из машины, но тут же упал на землю.

Стражи порядка перенесли его в свою машину и, сообщив о прои­зошедшем в дежурную часть, доставили человека в ближайшее медицинское учреждение. Своевременно оказанная помощь помогла избежать возможных трагических последствий. Как выяснилось позже, у водителя была обнаружена кишечная инфекция, от которой ему неожиданно стало плохо. При этом стражи порядка также обеспечили сохранность «газели» и находящегося в ней груза.

А в Кокшетау полицейские спасли из горящего дома людей. Ведь нередко случается так, что еще до приезда пожарных спасением людей из огненного плена занимаются именно они.

В час ночи в полицию позвонила женщина и сообщила, что в поселке Застанционный горит дом. Находившийся на дежурстве автопатруль «Аскер-4» в составе заместителя командира Аманжола Даирова и инспектора службы БПП старшего лейтенанта полиции Акана Абильхаирова практически сразу прибыл на место пожара. Стоит отметить, что проходившие недалеко от горящего дома двое молодых людей вместе с сотрудниками полиции также участвовали в спасении.

А в горящем доме осталась семейная пара. Когда стражи порядка прибыли к месту ЧП, дом уже был охвачен пламенем, дверь была закрыта изнутри, и поэтому они проникли в него, разбив окно. Из-за густой завесы дыма видимость была практически нулевой, поэтому ориентироваться им было тяжело. Однако полицейские сумели быстро разыскать владельцев дома, вывели их на улицу, посадили в патрульный автомобиль, а вскоре к месту пожара прибыли сотрудники противопожарной службы.

После этого полицейские поблагодарили парней, которые не остались равнодушными к чужой беде и вместе помогли им спасти людей. Предварительной причиной пожара, как это часто бывает, стало короткое замыкание проводки.

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