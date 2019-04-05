Полиция становится ближе: официальный представитель МВД РК открыл тематический телеграм-канал

Советник министра внутренних дел, официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз открыл свой телеграм-канал, передает Kazpravda.kz.
"Согласно главной задаче, поставленной министром внутренних дел Ерланом Тургумбаевым, реформирование деятельности министерства, направленное на открытость, гласность и повышение доверия граждан к работе полиции, будет широко освещаться на данном канале. Н. Ораз будет знакомить своих подписчиков с ежедневными событиями, происходящими в стенах министерства, а также в правоохранительной сфере глазами простого гражданина, без официоза", – говорится сообщении пресс-службы МВД РК.
Отмечается, что в информационной ленте канала любой житель страны сможет найти актуальную информацию, касающуюся проводимых реформ в работе полиции.
Ссылка на телеграм-канал: https://t.me/orazonline.
"Согласно главной задаче, поставленной министром внутренних дел Ерланом Тургумбаевым, реформирование деятельности министерства, направленное на открытость, гласность и повышение доверия граждан к работе полиции, будет широко освещаться на данном канале. Н. Ораз будет знакомить своих подписчиков с ежедневными событиями, происходящими в стенах министерства, а также в правоохранительной сфере глазами простого гражданина, без официоза", – говорится сообщении пресс-службы МВД РК.
Отмечается, что в информационной ленте канала любой житель страны сможет найти актуальную информацию, касающуюся проводимых реформ в работе полиции.
Ссылка на телеграм-канал: https://t.me/orazonline.