Полиция усилила работу по борьбе с преступностью в дни празднования Дня Конституции

В ходе ОПМ полицейские по "горячим следам" раскрыли 1287 преступлений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
В целях усиления борьбы с преступностью, предупреждения правонарушений и обеспечения общественной безопасности в дни празднования Дня Конституции проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок".
За два дня операции зарегистрировано 2117 преступлений, из них совершенных в общественных местах – 286, в т.ч. на улицах – 14.
В ходе ОПМ полицейские по "горячим следам" раскрыли 1287 преступлений. Задержан 91 преступник, находящийся в розыске, в т.ч. 9 – объявленных в розыск в
прошлые годы.
Полицейскими изъято у населения 66 единиц незаконно хранящегося оружия, 61,5 кг. наркотических средств.
Также выявлено свыше 35,3 тыс. административных правонарушений, в т.ч. мелкие хулиганства, распитие спиртных напитков в общественных местах, невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей, проживание без регистрации, нелегальные перевозки пассажиров, нарушение правил пребывания в стране, управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
"В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия полицейские нацелены на предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений, а также обеспечение безопасности дорожного движения", – отметили в ведомстве.
В целях усиления борьбы с преступностью, предупреждения правонарушений и обеспечения общественной безопасности в дни празднования Дня Конституции проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок".
За два дня операции зарегистрировано 2117 преступлений, из них совершенных в общественных местах – 286, в т.ч. на улицах – 14.
В ходе ОПМ полицейские по "горячим следам" раскрыли 1287 преступлений. Задержан 91 преступник, находящийся в розыске, в т.ч. 9 – объявленных в розыск в
прошлые годы.
Полицейскими изъято у населения 66 единиц незаконно хранящегося оружия, 61,5 кг. наркотических средств.
Также выявлено свыше 35,3 тыс. административных правонарушений, в т.ч. мелкие хулиганства, распитие спиртных напитков в общественных местах, невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей, проживание без регистрации, нелегальные перевозки пассажиров, нарушение правил пребывания в стране, управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
"В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия полицейские нацелены на предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений, а также обеспечение безопасности дорожного движения", – отметили в ведомстве.