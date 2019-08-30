Полиция усилила работу по борьбе с преступностью в дни празднования Дня Конституции

Общество
Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
В ходе ОПМ полицейские по "горячим следам" раскрыли 1287 преступлений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.   

В целях усиления борьбы с преступностью, предупреждения правонарушений и обеспечения общественной безопасности в дни празднования Дня Конституции проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок".

За два дня операции зарегистрировано 2117 преступлений, из них совершенных в общественных местах – 286, в т.ч. на улицах – 14.

В ходе ОПМ полицейские по "горячим следам" раскрыли 1287 преступлений. Задержан 91 преступник, находящийся в розыске, в т.ч. 9 – объявленных в розыск в
прошлые годы.

Полицейскими изъято у населения 66 единиц незаконно хранящегося оружия, 61,5 кг. наркотических средств.

Также выявлено свыше 35,3 тыс. административных правонарушений, в т.ч. мелкие хулиганства, распитие спиртных напитков в общественных местах, невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей, проживание без регистрации, нелегальные перевозки пассажиров, нарушение правил пребывания в стране, управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

"В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия полицейские нацелены на предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений, а также обеспечение безопасности дорожного движения", – отметили в ведомстве.

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