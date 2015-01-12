Полиция в течение суток задержала лжетеррориста в Алматинской области

Происшествия
Об этом сообщает ИА "Новости-Казахстан" со ссылкой на ДВД региона.
По информации ведомства, вечером 10 января в ДЧС Алматы поступил телефонный звонок от неизвестного лица, сообщившего, что на одной из улиц поселка Боралдай Илийского района произойдет террористический акт в виде мощного взрыва.
По указанному анонимом адресу в поселок Боралдай выехали саперы спецподразделения "Арлан", полицейские Илийского РУВД и сотрудники оперативных служб областного ДВД.
"Оцепив прилегающую территорию, стражи порядка в течение нескольких часов обследовали весь уличный квадрат. В итоге информация анонима не подтвердилась. Организовав оперативно-розыскные мероприятия, полицейские вскоре установили личность лжетеррориста, который был задержан и доставлен в УВД Илийского района", –говорится в сообщении.
Как пояснил 35-летний мужчина, оказавшийся в состоянии алкогольного опьянения, он хотел просто пошутить.
Подозреваемый водворен под стражу. По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное производство.
По информации ведомства, вечером 10 января в ДЧС Алматы поступил телефонный звонок от неизвестного лица, сообщившего, что на одной из улиц поселка Боралдай Илийского района произойдет террористический акт в виде мощного взрыва.
По указанному анонимом адресу в поселок Боралдай выехали саперы спецподразделения "Арлан", полицейские Илийского РУВД и сотрудники оперативных служб областного ДВД.
"Оцепив прилегающую территорию, стражи порядка в течение нескольких часов обследовали весь уличный квадрат. В итоге информация анонима не подтвердилась. Организовав оперативно-розыскные мероприятия, полицейские вскоре установили личность лжетеррориста, который был задержан и доставлен в УВД Илийского района", –говорится в сообщении.
Как пояснил 35-летний мужчина, оказавшийся в состоянии алкогольного опьянения, он хотел просто пошутить.
Подозреваемый водворен под стражу. По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное производство.