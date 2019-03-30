Полиция взяла под круглосуточную охрану избирательные участки в Киеве и области

Сотрудники правоохранительных органов Украины будут круглосуточно охранять 1424 избирательных участка в столице страны и Киевской области и обеспечивать порядок до завершения процесса голосования и подсчета голосов, сообщает ТАСС
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Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины, опубликованном на сайте в субботу.
"После завоза бюллетеней для голосования работники полиции будут осуществлять круглосуточную охрану до завершения процесса голосования и подсчета голосов", - сказано в сообщении.
С личным составом всех подразделений полиции проведен соответствующий инструктаж по обеспечению правопорядка на участках, добавили в пресс-службе.
Ранее в столичной Нацполиции сообщили, что в день выборов за правопорядком в Киеве будут следить около 6 тыс. сотрудников правоохранительных органов.
Нынешние президентские выборы, которые пройдут на Украине 31 марта, стали рекордными по количеству кандидатов - 39 человек. Согласно данным опроса, рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%. Далее идут президент Петр Порошенко (17,1%) и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (12,5%).