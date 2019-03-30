Полиция взяла под круглосуточную охрану избирательные участки в Киеве и области

В мире
2649
Фото: iz.ru
Сотрудники правоохранительных органов Украины будут круглосуточно охранять 1424 избирательных участка в столице страны и Киевской области и обеспечивать порядок до завершения процесса голосования и подсчета голосов, сообщает ТАСС.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины, опубликованном на сайте в субботу.

"После завоза бюллетеней для голосования работники полиции будут осуществлять круглосуточную охрану до завершения процесса голосования и подсчета голосов", - сказано в сообщении.

С личным составом всех подразделений полиции проведен соответствующий инструктаж по обеспечению правопорядка на участках, добавили в пресс-службе.

Ранее в столичной Нацполиции сообщили, что в день выборов за правопорядком в Киеве будут следить около 6 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

Нынешние президентские выборы, которые пройдут на Украине 31 марта, стали рекордными по количеству кандидатов - 39 человек. Согласно данным опроса, рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%. Далее идут президент Петр Порошенко (17,1%) и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (12,5%).

Популярное

Все
Зарубежные лидеры поздравляют Токаева с Новым годом
Нелётная погода в столице: пассажиров размещают в отелях
2 тыс. порций еды раздали пассажирам задержавшихся в Астане авиарейсов
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Вольник Ризабек Айтмухан завершил год на первом месте мирового рейтинга
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Не вылетевшим из Астаны пассажирам полностью возместят стоимость билета
465 человек спасено и эвакуировано за прошедшие сутки в Казахстане
Еще один автобус с иностранцами опрокинулся в Актюбинской области
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
Адиев: "Если зимой позовут в РПЛ, я откажусь"
Глава МИД Казахстана "сверил часы" с коллегами из Таджикистана и Кыргызстана
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
Румыния и Болгария войдут в Шенгенскую зону в 2024 году
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Большие перспективы Среднего коридора
Открывший аварийную дверь самолета пассажир привлечен к ответственности
Юная шахматистка из Казахстана завоевала серебро на чемпионате Азии
Неизвестный взорвал гранату на вечеринке Русской службы «Би-би-си»
Максимальный результат
Вооруженные силы почтили память батыра Бауыржана Момышұлы
Около 5 тыс. абонентов подключили к газу в Астане
Штормовое предупреждение объявлено в 16 областях
Шесть туш косуль нашли во внедорожнике в Павлодарской области
В Лондоне задержан подозреваемый в краже новой работы Бэнкси
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Почему чёрная икра в 8 раз дороже красной
«Барыс» разгромил «Авангард»
Открывшему аварийную дверь самолета дебоширу грозит адмарест
Схемы движения ряда маршрутов изменены в Астане
Правительство приоритетно будет поддерживать проекты по переработке сельхозпродукции
Бывшего главу погранслужбы КНБ приговорили к 4 годам колонии
Готовить физиков и инженеров
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Судебная система в контексте реформ
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
70-летняя женщина родила двойню и осталась одна
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Шынгыз-хан и генеалогия
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
Веками храня единство народа
У ФК "Актобе" новый тренер
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Арестован глава департамента экологии ВКО

Читайте также

Румыния и Болгария войдут в Шенгенскую зону в 2024 году
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Аргентина официально отказалась от членства в БРИКС
Пластические операции домашним питомцам набирают популярнос…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]