Полиция завела уголовное дело из-за фейковой рассылки о кредитной амнистии

Общество
1983
Адиль Саптаев
Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
По факту распространения недостоверной информации о кредитной амнистии и списании займов в Казахстане возбуждено уголовное дело, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции Алматы.

В ведомстве сообщили, что из Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка поступило заявление по факту распространения среди населения недостоверной информации о кредитной амнистии и списании займов.

По информации департамента, Следственным управлением ДП города по факту распространения заведомо ложных сведений начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 274 части 1 УК РК.

В пресс-службе добавили, что виновные понесут наказание. Подозреваемому (-ым) грозит до одного года лишения свободы.

Популярное

Все
Студентка обвинила преподавателя в харассменте – комментарии полиции Астаны
Аман Тулеев – человек-эпоха
Сильнейшие на ринге в Астане
«Номад» в финале
Запрет решит проблему?
Будем строить ЕНУ-град
Где жить? Конечно, в общежитии!
Реликвия вернулась на родину
Ставка на «агентов перемен»
Студенческие метры
Все включено
Последствия непогоды
Упал с 4-метровой высоты и погиб рабочий в Акмолинской области
Предвыборная программа президента в действии: как она работает
Заключать сделки купли-продажи жилья онлайн смогут казахстанцы
Сборная РК по футболу уступила Словении. Как теперь Казахстану попасть на Евро-2024
Служить или управлять
Цели достигнуты, задачи выполнены
Урок вежливости
Qazaq Oil привезет «Джулию» в Астану
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Тайны монетного двора
«Человеческое лицо» в реформе школы
Даулет Турлыханов – герой своего времени
На служебном авто развозил наркотики работник предприятия в СКО
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Мечты Ильдара и Ильнара
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Сборная Казахстана обыграла Сан-Марино
В Казахстане появятся медсестры – доктора наук
Дело Бишимбаева: в полиции сделали заявление по видеозаписям из ресторана
Что они там курят?
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Легковушка влетела под грузовик в Актобе: погибли 2 человека
Мошенничество на 10 млн тенге: бывшего замглавы УБОП осудили в Павлодаре
Более 180 тысячами тонн овощей запаслись СПК
Певец любви, патриотизма и свободы
Кто не везет, на том не едут
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Один день из жизни страны
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Сколько этносов проживает в Казахстане
В Казахстане посчитали население
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев

Читайте также

Список мошеннических страниц в соцсетях опубликовали атырау…
Лучших сержантов определили в Вооруженных силах РК
МЧС предупредил казахстанцев
ОПГ занималась незаконным оборотом драгметаллов в РК

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]