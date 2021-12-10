Полиция завела уголовное дело из-за фейковой рассылки о кредитной амнистии

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По факту распространения недостоверной информации о кредитной амнистии и списании займов в Казахстане возбуждено уголовное дело, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Департамент полиции Алматы.
В ведомстве сообщили, что из Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка поступило заявление по факту распространения среди населения недостоверной информации о кредитной амнистии и списании займов.
По информации департамента, Следственным управлением ДП города по факту распространения заведомо ложных сведений начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 274 части 1 УК РК.
В пресс-службе добавили, что виновные понесут наказание. Подозреваемому (-ым) грозит до одного года лишения свободы.