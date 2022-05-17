Общество
Полицию Шымкента раскритиковали за ненадлежащую организацию работы
Доброта Любовь
собкор по Туркестанской области и г.Шымкент

Без хамства и кумовства

Городскую полицию Шымкента раскритиковали за ненадлежащую организацию работы и состояние дисциплины.

Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, начальник департамента собственной безопасности Арман Саданов и председатель Комитета административной полиции МВД РК Атыгай Арыс­танов встретились с руководством и личным составом ДП Шымкента.

Как отметил вице-министр, сервисная полиция прежде всего направлена на обеспечение шаговой доступности, открытости и результативности работы государственного органа. Председатель КАП в свою очередь остановился на работе по обеспечению дорожной безопаснос­ти. По его словам, навести порядок на дорогах поможет внедрение прог­раммы «Коргау», направленной на выявление грубых нарушений ПДД. Данная программа успешно используется сотрудниками Полка патрульной полиции и показывает свою эффективность. К слову, на встрече прозвучало предложение проводить экзамены на знание ПДД патрульными полицейскими, пос­кольку для выявления нарушений со стороны водителей сотрудник сам должен хорошо знать Правила дорожного движения.

В связи с последними громкими задержаниями сотрудников шымкентской полиции по приказу министра внутренних дел в мегаполис прибыла группа руководителей из МВД, которую возглавил заместитель главы ведомства. Он резко раскритиковал работу ДП, отметив, что нынешняя ситуация требует «безотлагательных перемен».

Члены специальной группы МВД РК проинформировали личный сос­тав о привлечении к дисциплинарной ответственности ряда руководителей городской полиции. Так, начальник ДП Шымкента Кайрат Дальбеков наказан приказом министра внутренних дел за бесконт­рольность.

Поводом для привлечения к дисциплинарной ответственности руководства ДП послужили преступления и правонарушения, совершенные сот­рудниками полиции, среди которых экс-начальник местной полицейской службы, командир роты и двое сот­рудников полка патрульной полиции, а также сотрудники Абайско­го районного управления полиции. Жесткие меры будут приняты и в отношении кадрового аппарата, в чьи обязанности входит работа с личным составом.

– В рядах полиции нет места хамству, мздоимству и кумовству. Сегодня мы поддерживаем и будем продвигать честных, справедливых, трудолюбивых и чистых на руку сот­рудников органов внутренних дел. Соблюдение конституционных прав граждан и главенство закона – вот наша основная задача, – резюмировал вице-министр.

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