Полковник полиции покорила соцсети игрой на домбре

Салтанат Азирбек посвятила службе в правоохранительных органах уже более 20 лет

Коллаж: gov.kz

Официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек удивила подписчиков музыкальным талантом, сообщает Kazpravda.kz

Видеоролик, на котором полковник исполняет кюй на домбре, стремительно набирает просмотры и теплые комментарии в социальных сетях. В комментариях казахстанцы восхищаются мастерством исполнения и благодарят ее за популяризацию национального наследия и открытость.

Салтанат Азирбек посвятила службе в правоохранительных органах более 20 лет, начав карьеру в 2003 году с должности инспектора пресс-службы. Сегодня она возглавляет Управление внутренних и внешних связей ДП Алматы и является одним из самых узнаваемых лиц казахстанской полиции. При всей строгости профессии, дома она любящая жена и мама четверых детей. Творческий ролик позволил казахстанцам увидеть душевную сторону людей в погонах.