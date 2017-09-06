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​Полковник всегда с нами
Алим Анапьянов

На турнир приезжают ребята со всего Казахстана. И это понятно, ведь легендарную личность, а именно таким был Абиль Калымбетов по прозвищу Полковник, уважали не только в Казахстане, но и в футбольном мире всего Советского Союза. Его спортивное долголетие (21 сезон) заслуживает уважения. За свою команду – в разные годы она называлась «Кызыл-Орда», «Волна», «Автомобилист», «Орбита», «Мелиоратор» и «Кайсар» – он провел более тысячи игр, причем в официальных – 683 матча (Калымбетов по этому показателю уступает только рекордсмену СССР, кемеровчанину Виталию Раздаеву, у которого в активе 842 игры за разные клубы). Играл он только в кызылординской команде. И этот факт говорит о его преданности родному коллективу, хотя его приглашали во многие известные клубы, в том числе и в «Кайрат».

– Абиль был волевым и жестким. Его часто ставили персонально играть против самых опасных бомбардиров. И Калымбетов напрочь «выключал» из игры забивного форварда. Обладал высокой скоростью, хорошо «читал» игру. Умел отдать скрытый пас. Мне самому приходилось частенько забивать с его передач. Отмечу и другое – он мог играть на любом месте. За свою карьеру прошел все линии и фланги, не видел я его только в воротах, – вспоминает один из его одноклубников, самый меткий бомбардир кызылординской команды Султан Абенов.

Для местных поклонников футбола приятным известием стало то, что в нынешнем году мемориал выиграли местные ребята из клуба «Кайсар». В финале они обыграли по пенальти – 5:4 (основное время – 1:1) – сверстников из Шымкента.

Символично и то, что трое кызылординских мальчишек стали победителями в различных номинациях. Лучшим игроком этих состязаний назван игрок «Кайсара» Динмухаммед Рустемулы. Памятную медаль с изображением Калымбетова и денежное вознаграждение ему вручила вдова Абиля Арыновича Дана Саймагамбетова. Получили заслуженные подарки и его земляки – вратарь Бексултан Жаксылыкулы, а также нападающий Сержан Батырбек. Еще в двух номинациях были отмечены гости: лучшим защитником признан таразец Тимур Ильясов, а полузащитником – шымкентский хавбек Нурдаулет Тузелбек. 

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