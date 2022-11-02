Полмиллиарда тенге проиграли госслужащие в казино: АДГС начало проверку

По поручению главы государства Агентство РК по делам государственной службы начало проверку по вопросам участия отдельных госслужащих в азартных играх, сообщает Kazpravda.kz.

"В случае выявления нарушений со стороны государственных служащих будут приняты соответствующие меры", - говорится в заявлении агентства.

Требования к морально-этическому облику госслужащих определены Этическим кодексом государственных служащих Республики Казахстан, напомнили в АДГС.

"Согласно Кодексу, государственные служащие в своей деятельности должны соблюдать этические нормы, не прибегая к действиям, дискредитирующим государственную службу и авторитет государственной власти, в первую очередь должны служить интересам народа и государства", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о том, что прокуратура Алматинской области установила 305 государственных служащих с различных регионов, посещавших игорные заведения города Конаев во время несения службы, которые потратили на азартные игры 507 млн тенге.