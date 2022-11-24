Полмиллиарда тенге проиграли госслужащие в казино: озвучены итоги расследования

По двум сотрудникам факты подтвердились, их привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

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К строгой дисциплинарной ответственности привлекли сотрудников АФМ за посещение казино. Об этом сообщил директор департамента кадровой работы ведомства Нурлан Адалиев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Нурлан Адалиев сообщил, что АФМ провело расследование.

«Действительно, ряд сотрудников был у нас отмечен. По данным всем фактам проведены служебные расследования. Выяснилось, что 4 сотрудника находились там в связи со служебной деятельностью. Как вы знаете, это предусмотрено законом. По двум сотрудникам факты подтвердились, они привлечены к строгой дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии», - рассказал он.

Что касается остальных сотрудников, то по его словам, на момент проверки они уже не работали в АФМ.

Напомним, месяц назад прокуратура Алматинской области установила 305 государственных служащих с различных регионов, посещавших игорные заведения города Конаев во время несения службы, которые потратили на азартные игры 507 млн тенге.

Ведомство предоставило список госорганов, чьи госслужащие тратили деньги в казино:

- Министерство внутренних дел РК - 97 человек;

- Министерство обороны РК - 95 человек;

- Министерство финансов РК - 25 человек;

- Верховный суд РК - 7 человек;

- Агентство финансового мониторинга РК - 15 человек;

- Агентство по противодействию коррупции РК - 3 человек;

- Местные исполнительные органы - 36 человек;

- Иные госорганы - 27 человек.