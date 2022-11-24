Полмиллиарда тенге проиграли госслужащие в казино: озвучены итоги расследования

Общество
Диасов Ораз
корреспондент

По двум сотрудникам факты подтвердились, их привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

Фото: Устинка LIVE

К строгой дисциплинарной ответственности привлекли сотрудников АФМ за посещение казино. Об этом сообщил директор департамента кадровой работы ведомства Нурлан Адалиев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Нурлан Адалиев сообщил, что АФМ провело расследование.

«Действительно, ряд сотрудников был у нас отмечен. По данным всем фактам проведены служебные расследования. Выяснилось, что 4 сотрудника находились там в связи со служебной деятельностью. Как вы знаете, это предусмотрено законом. По двум сотрудникам факты подтвердились, они привлечены к строгой дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии», - рассказал он.

Что касается остальных сотрудников, то по его словам, на момент проверки они уже не работали в АФМ.

Напомним, месяц назад прокуратура Алматинской области установила 305 государственных служащих с различных регионов, посещавших игорные заведения города Конаев во время несения службы, которые потратили на азартные игры 507 млн тенге.

Ведомство предоставило список госорганов, чьи госслужащие тратили деньги в казино:

- Министерство внутренних дел РК - 97 человек;
- Министерство обороны РК - 95 человек;
- Министерство финансов РК - 25 человек;
- Верховный суд РК - 7 человек;
- Агентство финансового мониторинга РК - 15 человек;
- Агентство по противодействию коррупции РК - 3 человек;
- Местные исполнительные органы - 36 человек;
- Иные госорганы - 27 человек.

Популярное

Все
Дороги новые, проблемы старые
​​​​​​​Ты что творишь, egov.kz?
Жители поселка Чайкино, расположенного в десяти километрах от Кокшетау и относящегося к нему территориально, уверены: городская власть о них забыла
Огромный пласт надежд
Почему в Костанае произошел скачок цен на куриное яйцо, разбираются антимонопольщики, а тем временем продавцы магазинов прогнозируют новое подорожание
В двойном возмещении затрат заподозрили антимонопольщики поставщиков тепла и настаивают теперь на более чем 40-процентном годовом снижении тарифа
Выборы на «пятерочку»
Бизнес под натиском мародеров
Кипит работа на площадке
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Королева танца – Шара
В чудо надо верить, и оно придет
Мбаппе, Месси и Левандовски
Ориентир на спрос
В режиме ускорения
Креатив и практичность
В аулах станет больше отличников
Фауна в нашей жизни
Обыватель стал гражданином
Дом, в котором жил Шерхан
Жамаубаев отказался раскрывать размер зарплаты премьер-министра без его разрешения
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Взрыв котла в акмолинской школе: стало известно о состоянии пострадавших
Видео с избивающей малыша матерью шокировало Казнет
Снял боевую одежду и вошел в огонь: стали известны подробности подвига столичного пожарного
Семье героя-пожарного из Астаны подарят 3-комнатную квартиру, второму – погасят ипотеку
Токаев наградил орденами двух столичных пожарных
Подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку задержали в Талдыкоргане
Дети не пострадали при взрыве в школьной котельной в Акмолинской области
Котел взорвался во дворе школы в Акмолинской области, есть пострадавшие
Бахтияра Байсеитова объявили в розыск за хищение 320 миллионов тенге
Полицейские задержали мужчину, который гулял с пистолетом в Талдыкоргане
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Двух мальчиков, ушедших из детдома, ищут в Алматы
Взрыв котла в акмолинской школе: один из пострадавших умер
Лебеди едва не погибли на озере в СКО
9 человек погибло при взрыве газа в жилом доме на Сахалине
Спасший людей пожарный Аскар Забикулин скончался в больнице
«Дети кинули котенка под машину, и он погиб»: вопиющий случай произошел в Павлодаре
Жертва гололеда: на трассе в Актюбинской области погибла женщина
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Избранница Иманбека из родного Аксу
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Аральскую проблематику обсудили сенаторы Казахстана и Узбекистана
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня

Читайте также

Общество
Пострадавших от афер россиянина казахстанцев просят обратит…
Общество
Учебные полигоны десантников очистили от взрывоопасных пред…
Общество
Рассылку о кредитной амнистии прокомментировали в АРРФР
Общество
Казахстанцы будут играть на чемпионате мира по Dota 2

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]