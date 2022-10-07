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Полмиллиона авиабилетов бесплатно раздадут в Гонконге для поддержки туризма

Власти Гонконга намерены бесплатно раздать 500 тыс. авиабилетов на общую сумму $254 млн для поддержки туризма, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Aviaport.ru.

Как пишет газета South China Morning Post, акция планируется в начале следующего года, после того, как в городе будут окончательно сняты все ограничения, связанные с коронавирусом.

"Как только правительство объявит об отмене всех антиковидных ограничений для прибывающих путешественников, мы развернем рекламную кампанию бесплатных авиабилетов", - приводит издание слова директора ведомства по делам туризма Дэна Чэна.

С этой целью администрация международного аэропорта Гонконга намерена активно работать с местными авиакомпаниями.

Бесплатные билеты на самолет предназначены не только для прибывающих туристов - некоторые из них будут переданы выезжающим путешественникам, а часть распределена через турагентов.

До пандемии Гонконг считался одним из самых посещаемых городов мира, в 2019 году его посетили 56 млн туристов. За первые 8 месяцев текущего года эта цифра составила всего 184 тыс.

1 мая нынешнего года власти этого специального административного района Китая впервые с начала пандемии разрешили въезд в город нерезидентам при условии вакцинации и прохождения недельного карантина в специализированных отелях. Ранее въезд разрешался только местным жителям, а режим карантина достигал 21 дня. 12 августа срок карантина был сокращен до трех дней.

С 26 сентября Гонконг отменил трехдневный карантин для лиц, прибывающих из-за рубежа. Предыдущее правило "три плюс четыре" - три дня обязательного карантина и четыре дня самоизоляции - сменилось на формулу "ноль плюс три". Это означает, что в течение первых трех дней необходимо избегать мест скопления народа, хотя режим самонаблюдения и тестирования рассчитан на неделю.

Однако нововведение не вызвало массового всплеска туризма и побудило приезжать в мегаполис преимущественно деловых путешественников. Кроме того, многие авиакомпании пока не возобновили прямые рейсы в Гонконг, прерванные из-за пандемии.

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