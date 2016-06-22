Аким области Бейбут Атамкулов вручил денежные сертификаты на сумму 500 тыс. тенге юношам и девушкам, набравшим максимальное количество баллов. Таких в текущем году в Южном Казахстане оказалось шестеро. Еще 18 выпускников по итогам тестирования получили 124 балла. Выше 100 баллов набрали 3 438 учеников. Это лучший результат в республике. Средний балл по области на этот раз составил 77,7.

В очередной раз отличились ученики школы-гимназии им. Б. Момышулы. Там из 57 претендентов на знак «Алтын белгі» отличные знания доказали 40 человек. Это самый высокий показатель, превзойти который пока не удалось ни одной школе. Примечательно, что столь высокий уровень подготовки в этой школе демонстрируют который год подряд.

Конечно же, в центре внимания на торжестве оказались выпускники, набравшие максимальные 125 баллов. В числе умников и умниц – выпускники шымкентской гимназии № 8 им. Х. Дулати Абылай Кенесбек, шымкентской школы № 120 Ерасыл Балтабай, школы им. А. Шеримкулова Ордабасынского района Акмарал Абубакир, школы им. Ауэзова Ордабасынского района Аяжан Тортай, специализированной школы-интерната № 2 Мерей Турдиева и шымкентской школы-лицея № 15 Актолкын Асан.

– Сегодня мы чествуем отличников учебы, целе­устремленных молодых людей, чье трудолюбие и приверженность к учебе дарит столь отличный результат, – отметил глава региона, обращаясь к виновникам торжества. – Вы – наша гордость, наша надежда. Вам предстоит воплотить в жизнь мечты Главы государства о высокоразвитом, конкурентоспособном обществе. И помните об общечеловеческих ценностях – трудолюбии, любви к Родине и верности принципам.

Абылай Кенесбек мечтает стать прокурором. Он намерен поступать в один из вузов Астаны. Свой отличный результат на ЕНТ парень объясняет упорной учебой, которая для него – увлекательный процесс, позволяющий получать новые знания. Выпускник утверж­дает, что практически не волновался и был уверен, что получит отличный результат. На торжественную церемонию пригласили также 116 выпускников специализированных школ-интернатов Южно-Казахстанской области. Кроме знака отличия «Алтын белгі» им вручили на память смартфоны. В текущем году 73,2% от общего числа выпускников области сдавали ЕНТ. При этом 1 883 ученика, или 9,56%, не набрали пороговый балл.